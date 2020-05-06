【Cu Mask】口罩橫間布料被指似底褲　網民：fashion嘅嘢

新冠肺炎疫情開始超過100日，政府昨日（5日）終於宣布向全民派發可重用口罩及外科口罩，可重用口罩命名為「銅芯抗疫口罩」（CuMask），表面的布料是淡灰色、有橫間，有不少網民直言外觀似男士底褲，「fashion嘅嘢，你哋識條鐵咩？」。

政府昨日終於宣布向全民派發可重用口罩及外科口罩，可重用口罩命名為「銅芯抗疫口罩」（CuMask）。（資料圖片）

政府派發的可重用口罩「銅芯口罩 CU MASK」今早（6日）7時起接受登記，除了有網民認為現在派口罩太遲，口罩的外觀也引來網民熱論，有人指銅芯口罩表面的布料有橫間圖案，「搞到成條底褲咁」、「手洗時仲更加有洗底底feel」、「原來唔係得我一個咁諗架」，有人亦找出相似橫間底褲，表示戴上面都尷尬，「改淨色得唔得」。

不過，都有網民為口罩辯護，「布口罩係布做嘅，底褲又係布做嘅，似又有咩出奇？」，亦有人認為不喜歡圖案可以不拿，「或者捐贈比有需要嘅人」，有網民則擔心口罩太厚，戴起來「好焗」。

有人指銅芯口罩表面的布料有橫間圖案，好像內衣褲。（網上圖片）

對於口罩被指似內褲，創新及科技局局長薛永恒接受電台訪問時表示，「呢個口罩就可以每日用嘅，好似我哋嘅內衣褲咁樣，內衣褲用完之後都一定要洗嘅」。

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