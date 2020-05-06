樓上成人口罩半價換購　5.6中午12時開放網上登記　$79/50個

政府昨日（5日）宣布全民派可重用「銅芯抗疫口罩」（Cu Mask），不過如果想購買即棄口罩，市面仍有不少供應。「樓上」在官方facebook公布，將於今日（6日）中午12時開放網上登記，以半價換購一盒成人口罩，即79元50個，共發售100萬個口罩。

「樓上」在官方facebook公布，將於今日（6日）中午12時開放網上登記，以半價換購一盒成人口罩。（樓上FB圖片）

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是次換領的成人三層口罩為中國製造，細菌過濾率BFE達95%。另外樓上於7日起亦設有購買指定產品達一定金額後，同樣可分別以79元換領50個成人口罩，及69元換購30個兒童立體口罩。

購買指定產品達一定金額後，同樣可分別以79元換領50個成人口罩，及69元換購30個兒童立體口罩。（樓上圖片）

樓上口罩預售詳情：

日期： 5月6日（星期三）

時間：中午12：00

價錢：$79/50個 （1盒）

口罩規格：BFE達95%、中國製造

名額：100萬個口罩，共2萬盒

限購：1人限購1盒

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