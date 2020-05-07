「大笨象揸支槍去打仗」下句係？　研究生認真調查　12000個回覆

「大笨象，揸支槍，去打仗……」下一句係咩？一首廣東話押韻童謠近日掀起全城熱議，要不是梁祖堯在ViuTV節目《空肚講宵夜》提及，都不知童謠竟然有兩個版本，一答「打唔贏」或「打完仗」就知小時候在哪區成長？有本港語言研究學者決定「無聊事認真做」，就童謠進行問卷調查，最後收集到超過12,000個回覆，結果發現答「打唔贏」的人確實大部分都是九龍新界人，相信「打完仗」則是由港島開始流行。

「大笨象、揸支槍」的童謠，你聽過哪個版本？（網上圖片）

《粵典》創辦人語言學家阿擇與語言學研究生Matthew，日前就「『大笨象，揸枝槍，去打仗』下一句係咩」進行網上問卷調查，結果反應熱烈，共收集到超過12,000個回覆。研究主要是調查「打唔贏」和「打完仗」哪句最先出現、何時面世，以及分別在港九新界長大的人對答案是否真的對立。

初步調查發現，「打唔贏」於20世紀的20年代已出現，而「打完仗」則在二戰結束後才面世，並於港島開始流行。於70至80年代，「打完仗」於港島用率達至八成高峰，但到了90年代，「打唔贏」在小學和幼稚園反而變成主流，而九龍和新界人就一直以「打唔贏」為主。總括而言，70至80年代在九龍新界與港島的確有明顯對立，亦即60年代尾至80年代初出世人士最容易察覺對立。

↓↓↓ 調查數據圖 ↓↓↓

Matthew接受《香港01》訪問表示，自己主要研究方言學及語音變化，對地域差異很有興趣，看到節目片段時已覺得很值得探討，就跟同樣有心保育和究粵語的阿擇一拍即合，決定一起研究這童謠。

他指，調查問卷收集了受訪者小學學校地區，下一步會嘗試分析小學地區會否比居住地對傳播童謠影響更深，或更能解釋目前的數據結果，並會以年代劃分深入分析數據。

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