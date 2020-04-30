「大笨象揸支槍去打仗」下句係乜？　網傳兩版本一答即知你邊度大

從小聽到大的「大笨象、揸支槍」廣東話押韻童謠，你肯定真係識唱嗎？梁祖堯在ViuTV節目《空肚講宵夜》表示這童謠竟然有兩個版本，你一答，就知你細個是香港大或是九龍新界大，有無咁神奇呀？

「大笨象、揸支槍」的童謠，你聽過哪個版本？（網上圖片）

「大笨象，揸支槍，去打仗，XXX，返嚟食碗辣椒醬」，你知道缺了的一句是什麼嗎？梁祖堯日前在ViuTV節目《空肚講宵夜》中，提及原來這句有兩個版本，一個是「打完仗」，另一個是「打唔贏」，梁祖堯聲稱已經100%核實，港島區長大的人，聽的是「打完仗」，否則你就是在九龍新界區長大的。

和梁祖堯同節目的主持陳俞希及蔡瀚億，即場回答應驗了其說法，這個說法引起網民瘋狂討論，不明為何在港島區長大的人聽到是「打完仗」，但九龍和新界長大的人卻只聽過「打唔贏」版本，雖然看來全無邏輯，惟不少人都稱這個測試好准，令人大感疑惑。

呢10首廣東話童謠你又聽過未？

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不過，也有部分網民批評並不真確，因新界長大的他或她，也是知道港島版本，也有港島長大的人，一直以為「打唔贏」才可返歸食碗辣椒醬。

有網民在萬能的網上翻查資料，發現這首押韻童謠有指其實分前後兩段，「大笨象，揸支槍，去打仗，打完仗，返嚟食碗鹹酸薑」，再重唱時則是「大笨象，揸支槍，去打仗，打唔贏，返嚟食碗辣椒醬」，懷疑可能大家慢慢忘了以為只有一段，才會出現句子不一的情況。