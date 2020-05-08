【新冠肺炎】光顧麥當勞被拒堂食　美國惡女槍傷3店員

美國俄克拉何馬市（Oklahoma City）32歲女子伍迪（Gloricia Woody）周三（5月6日）光顧連鎖快餐店麥當勞，被告知因應新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情，餐廳不設堂食，惟期間與店員發生肢體衝突；伍迪其後持槍折返，在店內連開多槍，導致3名員工受傷，幸均無生命危險。

警方表示，伍迪得知不設堂食後一度拒絕離開，並與其中一名店員發生肢體衝突，最後遭趕走；後來她拿着槍折返，在店內連轟3槍，造成3名店員受傷，3人分別是手臂、肩膊及身側中槍，隨即被送往當地一間醫院治理，均無生命危險。

警方接報到場後案發現場附近發現伍迪，她未有反抗，由警員鎖上手銬，以涉嫌使用致命武器施襲及毆打將其拘捕。

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麥當勞發表聲明稱對有人受傷表示遺憾，強調非常關注員工及顧客安全，將全面配合與執法部門就事件進行調查。

據美國約翰斯・霍普金斯大學（Johns Hopkins University）發佈的統計數據顯示，美國至今累計1,254,750人確診，共75,542人不治。在4月30日，密歇根州曾有數百名示威者到位於蘭辛（Lansing）的州議會大樓集結，部份人更手持步槍，抗議州長惠特默（Gretchen Whitmer）要求延長緊急狀態令。