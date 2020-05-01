【新冠肺炎】美國示威者持槍進州議會　要求結束緊急狀態令

美國密歇根州數百名示威者4月30日在位於蘭辛（Lansing）的州議會大廈集結，抗議州長惠特默（Gretchen Whitmer）要求延長緊急狀態令。部份示威者手持步槍，州參議員波萊漢斯基（Dayna Polehanki）表示有同僚穿上避彈衣。

示威者發起名為美國愛國者集會（American Patriot Rally）的行動，有民兵組織成員手持槍械，另外也有人舉起支持總統特朗普（Donald Trump）的標語。警方容許逾百名示威者和平進入州議會大廈，部份人持長槍，很少人戴口罩。

民主黨籍參議員波萊漢斯基在Twitter上傳照片，可見4名男子中至少2人攜帶武器。她寫道：「就在我頭頂上，拿著步槍的男子朝我們叫喊。有避彈衣的同事已經穿上。今天我對議會警衛官充滿萬分感激。」在議會大廈公開持械屬合法行為。

Directly above me, men with rifles yelling at us. Some of my colleagues who own bullet proof vests are wearing them. I have never appreciated our Sergeants-at-Arms more than today. #mileg pic.twitter.com/voOZpPYWOs — Senator Dayna Polehanki (@SenPolehanki) April 30, 2020

密歇根州的緊急狀態令原定4月30日屆滿。民主黨籍州長惠特默簽署命令，結束原有的緊急狀態令，並簽發新的行政命令，宣布新的緊急狀態令，延至5月28日。共和黨控制的州議會雖然提出限制州長權力的法案，但惠特默揚言會動用否決權。