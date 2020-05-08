趕走無品租客　驚見單位變恐怖垃圾場　網民：看照片都有臭味

做房東最怕遇上惡霸租客，隨時收回單位都要先翻新一輪。最近台灣有專做租務管理的網民遇到極不衞生的可怕租客，垃圾堆滿整間屋，比垃圾房更誇張，寸步難行，廁所馬桶也滿是污垢，讓人難以想像曾有人在如此駭人的環境下居住。

台灣有租客在被租務平台趕走後，竟留下大量垃圾在單位內。（fb群組「爆廢公社」）

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該網民為「代租代管」的房屋管理員，意指房東與該服務平台合作，交由平台找租客和負責維護管理。他昨午在facebook群組「爆廢公社」發文，稱涉事租客由房東找來，後來公司接手管理單位，未料趕走該名問題租客後，對方竟留下如此「大禮」。

相片所見，小小的單位堆滿垃圾，客廳衣櫃角落更有一座垃圾山，一張看似發霉的床褥擺在地上，快要被散落四周的膠袋、包裝紙、飲品樽、發泡膠等「吞噬」，也有很多未吃完的食物，或是還有湯的杯麵，被人隨手丟棄。

樓主不禁慨嘆：「代租代管錢難賺。」其他網民看後亦大嚇一驚，稱「無法想像在垃圾場睡覺的感覺，還要和一堆蚊蟲相處」、「看照片都覺得有臭味飄過來」、「這根本在做垃圾處理場，只差還沒燒，根本不是人住」；有人更懷疑涉事租客是故意製造垃圾報復，希望樓主公布缺德租客的資料，以免再有房東受害。