清秀泰妹竟是恐怖租客　租屋9年從不打掃　超臭黑垢嚇到業主崩潰

都說人不可以貌相，但許多業主出租單位前，都傾向先看看租客真人再決定。泰國有業主9年前把單位租給一名樣貌清秀、穿着整齊的女子，沒料到近日收屋時，竟見屋內猶如垃圾崗，除了臭氣熏天，廁所更是重災區，厚厚黑垢恍如兇案現場。原來女租客9年來從不打掃，層層積聚的污漬讓業主超崩潰，連清潔工人都嚇倒，稱未遇過比該處更髒的單位。

泰國女租客能在如此骯髒的廁所內梳洗，令人費解。（《泰國網》圖片）

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泰國《新泰日報》報道，有當地業主在facebook分享極其可怕的收屋經驗，業主透露把單位租予一名樣貌清秀而且打扮看來十分整齊的女子，對方租住9年均相安無事，沒料近日退租才揭發恐怖真相！原來該女子雖然外表光鮮，但原來私下從不打掃家居，單位日積月累下留下超恐怖的污漬，瀰漫臭氣令人作嘔。

清潔工受聘到單位打掃，也被屋內的污糟嚇倒，直指全屋傳出惡臭，房內髒亂，最恐怖是廁所佈滿厚厚的黑色頑垢，由於情況太惡劣，前後要出動5人清潔，清潔工對單位留下極深刻印象，甚至形容有如兇案現場，其骯髒程度是其從事清潔工作多年以來從未遇過。

《新泰日報》