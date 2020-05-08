【夏天喇】屋企用趟窗成日有蚊飛入屋　日媒教紗窗終極防蚊法

天氣再次變炎熱，意味踏入初夏，蚊蟲亦開始出動。不少人為防治害蟲，均在家中加裝蚊帳，但發現蚊子仍能在屋中通處飛，令人非常苦惱。日本媒體最近於Twitter解開謎思，建議大家如何開窗同時亦能防蚊，成為網民熱議話題。

夏天天氣炎熱，是蚊蟲的活躍期。（資料圖片）

日本氣象新聞公司WNI近日於Twitter上載相片，表示不少人即使把毫無破損的紗窗關上，在家中亦發現蚊子通處飛，原來是與開窗方式有關。帖文指，一般安裝了紗窗的窗戶通常由紗窗及兩面玻璃窗組成，猶如三層夾心。

當使用者正常開窗時，通常兩面玻璃窗移向右邊，剩下紗窗在左邊，既可吹風又能防蟲。不過窗戶若半開時，其中一塊窗的邊框未緊貼紗窗或另一片玻璃窗，就會出現縫隙，蚊子等小昆蟲可以飛入屋。

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不少人即使把毫無破損的紗窗拉上，但在家中亦發現蚊子通處飛。（Getty Images）

WNI解釋，其實半開窗亦一樣可以防蚊，先把最外邊的玻璃窗移至左邊，再把紗窗與中間的窗邊貼緊，亦有良好的防蚊效果。如要開關窗戶，只需移動最裏面的窗戶即可。

不少網民熱議此開窗大法，表示長知識之餘又大讚非常實用，「太好了，一定要試試」、「真的很有幫助」、「給我父母看，他們馬上試了」、「非常感謝提供資訊」。

（Twitter）

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