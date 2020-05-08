連登仔活捉吸血蚊　與蜘蛛同困玻璃杯　以為有大戰睇最後變成咁

天氣逐漸變熱，蛇蟲鼠蟻又再出動，有網民於連登討論區撰文，表示屋內開始出現蚊子通處飛又吸血，令樓主苦惱不堪。為了懲罰肆無忌憚的蚊子，樓主突然靈機一觸，把牠活捉並與蜘蛛同放在玻璃杯內，並封實杯口。正當樓主以為蚊子會與蜘蛛大戰一輪，卻出現驚人的賽果，令樓主感到意外。

連登仔為了懲罰該隻蚊子，於是活捉牠並放在玻璃杯內，更把「惡霸」蜘蛛同困杯內，測試牠能否捕食蚊子。（連登討論區圖片）

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網民近日於連登討論區以「捉咗隻蚊請佢同蜘蛛切磋功夫」為題撰文，表示發現經常有蚊在家通處飛，樓主更被咬至痕癢難當。他為了懲罰該隻蚊子，於是活捉牠並放在一玻璃杯內，更把「惡霸」蜘蛛同困杯內，測試蜘蛛能否捕食蚊子。

不過樓主事前曾做手腳，他先把蚊子連同玻璃杯放在雪櫃冰格內３分鐘，令蚊子凍得動彈不得，其後才放入玻璃杯內與蜘蛛共處。蜘蛛似乎已察覺獵物的存在，馬上於杯內吐絲織網，靜待捕吃獵物的好時機。

連登仔為了懲罰該隻蚊子，於是活捉牠放在一玻璃杯內，更把「惡霸」蜘蛛同困杯內，測試牠能否捕食蚊子。（連登討論區圖片）

樓主發現，蚊子被急凍後動作緩慢，不自覺就黏在蜘蛛網上。結果不需一會兒，蜘蛛快速用網捲起蚊子，把蚊子變成晚餐，令人期待已久的大戰瞬間落幕，樓主坦言失望，「我仲期待緊佢哋大戰，蚊蚊我對你唔住，放咗你入去畀人任砌」。

+ 4 + 3 + 2

不少網民紛紛留言同樣表示可惜，直言被樓主欺騙感情，「入嚟睇大戰，一開波就KO」、「唔公平，要求重賽」、「樓主黑箱作業」、「人哋都未醒你就放蚊入蛛口」。

（連登討論區）

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