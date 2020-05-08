周揚青狠撇羅志祥兩星期　微博談分手心情：我也曾經愛錯過人

內地網紅周揚青上月自爆和交往9年的羅志祥（小豬）分手，同步將他的渣男行徑公諸於世。時隔14日，她7號在微博小號闡述恢復單身的心境，表示收到太多女網友私訊稱分手後痛苦到快得憂鬱症，有感而發表示：「姑娘，曾經你的世界只有那一個男孩，可是分開了，你才會有更多的時間和精力好好愛自己。」

內地網紅周揚青。（IG@gracechowwwww）

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周揚青隨文附上一張前年回覆網友的留言，其中一名是羅志祥後援會成員，自稱曾很用力地愛過一個人，但結局並不美好，祝福周揚青和小豬可以一直幸福，因為能讓你一直用力愛的人一定也是值得你去愛的，但周揚青回應：「也不一定！我也曾經愛錯過人，但等遇到下一段感情，我還是會付出一切。」她另提到媽媽說過付出全部後分手才不會難過：「丟下你（妳）的人最終會後悔，他失去了一個這麼愛他的女孩。」

周揚青翻出前年回覆網友的留言截圖。（微博截圖）

她認為未來自己面對感情時，仍會盡全力地愛對方，且對於所有付出的一切不會後悔：「我一定是分手後讓自己變得更好的那類人，讓他看看『你看，沒了你我也一樣很好，甚至更好，即使可能他也不在意』。」

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