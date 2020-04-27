羅志祥選妃條件曝光！　知情者揭多人派對內幕：幫主重口味

小豬羅志祥被周揚青爆料私底下和兄弟聚會時，會找一些正妹一起進行「多人運動」，以他為首的「Party Boy幫」成員全都噤聲。PTT有神人爆料自己的強者朋友曾參加過Party Boy聚會：「幫主」口味重，身材大胸是基本，且地點不只台灣，在大陸也會有局，公開Party Boy極樂趴內幕。

PTT八卦版創版人爆料自己的強者朋友曾參加過Party Boy幫聚。（PTT）

PTT八卦版創版人23日發文，爆料自己的強者朋友曾參加過Party Boy幫聚：「幫主」不需要出去打獵，都是身邊的人幫忙約，見面後由幫主優先挑選喜歡的女孩：「身材大胸是基本款，幫主重口味，臉就看人，很看感覺，有時候幫主挑的也很ㄎㄧㄤ（意即很糟糕）。」

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至於為什麼Party Boy成員還會死心塌地跟隨幫主：「因為就算幫主挑剩的也是還不錯，吃剩的也夠吃。」更爆料羅志祥在還沒去大陸發展前，在台灣也常有局，後來重心轉移到大陸，台灣才比較少有風聲傳出，以前幫主因為沒承認有女友，被找去開趴的女孩誤以為自己有機會上位，之後認愛周揚青，這些女孩才轉搭上其他Party Boy成員。

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他更直言，有些成員因為爽到了想脫身，卻惹得幫主不爽，身邊幫友才會不斷重新洗牌，這種極樂趴不只Party Boy，他爆料很多藝人也是這樣多人運動：「外國藝人來台灣也找台灣藝人一起運動，只是以前沒有狗仔，不容易爆，現在狗仔太多，都在私人豪宅關起來玩。」

被指是小豬多人泳池派對的女主角之一阮蓎。（IG@tan.na_2862）

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其他網友看了文章後，紛紛留言「party幫好像都有泳池，初代的在陽明山」、「好專業！求下篇」、「要是爆發疫情就更可怕了」、「先承認你就是你朋友」，不過另外有人發現發文網友是八卦版的創版人，紛紛跪喊「等等是創版神獸」、「上古神獸出沒ING，我媽媽問我怎麼跪著看電腦」。

PTT八卦版創版人指「幫主重口味」，網民不禁回想起變臉後的愷樂，亦經被封為「台版泫雅」。（IG@butterfly092288）

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】