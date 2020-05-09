救走失鸚鵡出Po尋人　網民湧至報失　的士司機細心「破案」超暖心

每隻寵物都是主人的心肝寶貝，若然走失一定傷痛欲絕。有的士司機近日在馬路上發現一隻雞尾鸚鵡（又稱「玄鳳鸚鵡」）走失，於是救起並在網上發文找主人，卻意外遇上大批失主「應帖而來」，幸好的哥經抽絲剝繭「調查」後，將鸚鵡交回其中一人，被網民大讚「勁有愛」、「的士大哥好可愛」。

一名的士司機日前在馬料水碼頭發現有鸚鵡走失，便救起並在facebook發帖幫牠尋回主人。（facebook圖片）

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該名的士司機周三（6日）在facebook發文，上傳走失鸚鵡的照片，他又拍片同鸚鵡交流一番，細心詢問：「你主人喺邊度啊？點解會喺馬路咁危險㗎你？好彩見到我咋，如果唔係畀車輾過點算呢？」的士司機希望網民幫手尋人，他亦照顧好鸚鵡飲食。

帖文其後由網民分享至各大fb群組，有人在留言區轉發不同失主的尋雀啟事，的士司機亦非常細心地致電失主，確認他們鸚鵡走失的地點、日期等，以免將手上鸚鵡交付錯人。

直至昨晚，的士司機補充指已歸還鸚鵡，表示對方的鸚鵡在上周五（1日）於中文大學走失，他則在5天後於馬料水碼頭發現鸚鵡，認為時間和地點接近，雙方見面進一步確認時，「所有特徵都一樣」，便放心歸還鸚鵡，主人也有回禮以表「小小心意」，總算有個美好結局。

網民紛紛大讚司機愛心爆棚，「多謝司機哥哥咁好人救佢」、「成件事其實係好暖心」。的哥後來透露，當他發帖後「有好多人pm（私下發訊息）我，原來好多人都唔見雀」；也有網民開玩笑表示，「人哋揸的士執銀包、電話，何解你會執到隻雀」。