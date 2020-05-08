泰王德國酒店避疫　20妃嬪成「性戰士」　擁軍事編號方便角色扮演

泰國爆發新冠肺炎（COVID-19）疫情之際，現年67歲的泰王哇集拉隆功（Maha Vajiralongkorn）走到德國巴伐利亞的酒店避疫，引來民眾不滿，在網上質疑「#我們為何需要國王」，早前引起熱議。日前，德國傳媒報道泰王將居住酒店打造得像泰國宮殿，20名隨行妃繽視被戲稱性戰士「Sex Soldiers」，每人有軍事化編號及軍銜，方便泰王玩角色扮演，又借用了英國著名特種部隊「SAS」的名號去命名妃嬪團。

德國傳媒報道，泰王將酒店樓層打造得像泰國宮殿。（示意圖／資料圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

泰國抗疫期間，泰王長期在德國巴伐利亞加爾米施帕滕基興（Garmisch-Partenkirche）的四星級酒店聖內比遲（Sonnenbichl）避疫，早已引來民眾不滿，惟批評國王在泰國是違法行為，不少人敢怒不敢言。

德國《圖片報》報道，泰王租了該酒店一年，所住樓層被裝修得像泰國的宮殿，因疫情關係酒店目前不接受其他預訂，有酒店員工透露，泰王及隨行人員住在4樓，並禁止酒店職員進入，他入往時的東西多到可填滿整個樓層，有很多保險櫃，還有一個「歡樂室」，用採購自泰國的財寶古董裝飾。

德國傳媒發現泰王身處位於阿爾卑斯山腳下的四星酒店Sonnenbichl，該區的店已被下令關閉，但卻為泰王開特例。（Grand Hotel Sonnenbichl）

據悉，泰王的妃嬪被戲稱為「性戰士」（Sex Soldiers），組成一叫「SAS」的軍事組織，全部擁有軍銜，例如少校或上校等。團體的命名概念源於英國著名特種部隊「特種空勤團」（Special Air Service， SAS），甚至仿效他們設了座右銘「who dares wins」。而泰王的SAS更為性戰士設了軍事化編號，士兵等級從S001到S020，方便泰王玩角色扮演，她們還擁有「Sirivajirabhakdi」的封號，意思是「忠於國王的美人」。

泰國專家Andrew MacGregor Marshall接受《圖片報》訪問時表示，泰王入住的一層放滿了採購自泰國的古董和曼谷的珍品，又形容隨行的妃嬪尤如在參與一場賭博，有些人為加入妃嬪團感高興，因為她們希望為自己及家人爭取到財富及權力，而一些人則屈服於國王給予的壓力，擔心拒絕他會帶來惡果。他繼續留在酒店內會錯過他的加冕日，無法紀念他去年登基的日子。

目前未有消息說他會留在德國多長時間，巴伐利亞已計劃在今個月尾重新讓酒店營業。德國傳媒又指，因為國王擁有外交豁免權，所以德國政府無法干擾他在境內的行為。

泰王最近曾至少一次從慕尼黑搭飛機回泰國，上周他與王后素提達（Suthida Vajiralongkorn na Ayudhya）現身曼谷檢查防疫裝備，但據悉他只是短暫回國，之後會回到德國酒店，而王后就居於瑞士的酒店。

（綜合）

泰王你要知道的10件事：

+ 6 + 5 + 4