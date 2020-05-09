【母親節】韓男送100萬韓圜反捱罵　媽媽轟「黐線佬」笑翻網民

明天（10日）是母親節，相信大部分子女都早有準備，為勞苦功高的媽媽慶祝。不過韓國有網民最近上傳自己與媽媽的對話紀錄，表示送媽媽100萬韓圜（約6370港元）作為母親節禮物，卻反被「責罵」，不少網民在知道原因後爆笑，並坦言「伯母太可愛啦！」

韓國一名男子近日送媽媽母親節禮物，但媽媽發現崩潰真相後，便「大罵」兒子。（網上圖片）

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該名韓國網民周五（8日）在討論區上傳對話截圖，在對話開初，他以「畫鬼腳」的方式讓媽媽抽籤，懵然不知的媽媽在3個選項選了一個後，兒子公布結果，並說：「恭喜，你抽到100萬（韓圜）。」媽媽聽後未敢相信，不久卻欣然收禮，非常滿足地表示，「哎呀，怎麼送我100萬呢。我會好好花的」。

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可惜快樂的時光總是過得特別快，兒子很快就公開其餘兩個選項的禮物，分別是200萬和300萬韓圜（約1.3萬和1.9萬港元）。驚覺自己原來選中最少金額的媽媽即爆笑回覆兒子，「你這個黐線佬」，又要求重玩。

所謂「買定離手」，從截圖所見，兒子最後沒有讓媽媽重賽。兩母子的對話讓大批網民笑翻，「其實兩個人都玩得好開心」、「不如我也試試看」、「真是溫馨又好識玩的一家人」。