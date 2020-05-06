【母親節2020】媽媽們最想要嘅禮物大調查　現金竟然只排第二

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一年一度的母親節就要到了，此時此刻應該有不少人焦頭爛額地思考，到底該準備什麼母親節禮物給親愛的媽媽才能送進心坎裡？雖然每次問媽媽想要什麼，她總是一副無欲無求的樣子，但其實心裡總是有些什麼想要的小禮物。
DailyView網路溫度計透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，統整出十種媽媽不說但媽媽想要的母親節禮物，如果你至今還沒有任何想法和頭緒，就來參考看看吧！
網路調查：媽媽不說但媽媽想要的母親節禮物排行榜（點圖繼續閱讀）↓↓↓
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分析說明：本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2018年05月06日至2020年05月04日，共兩年。系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『母親節禮物』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。
媽媽想要的十種母親節禮物（DailyView授權使用）
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【本文由「DailyView網路溫度計」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】
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