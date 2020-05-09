卡拉OK重開不可唱歌只准食飯　網民爆笑建議：租房可以做好多事

新冠肺炎（COVID-19）疫情有緩和跡象，早前被強制關閉的卡拉OK終於可以有條件重開，不過只能提供餐飲服務，卡拉OK服務則需要繼續暫停，變成「不能唱K的K房」。消息傳出隨即引起熱議，有網民直言情況如去髮型屋不准剪髮只准睇雜誌，暗諷稱「等咗咁耐終於可以去『聽歌』啦」，又集思廣益提議一些去K房可以做的事。

卡拉OK終於可以有條件重開，不過只能提供餐飲服務，卡拉OK服務則需要繼續暫停。（資料圖片）

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根據政府最新指引，若處所同時經營卡拉OK場所及餐飲業務，於停止所有卡拉OK服務下，並關閉可進行卡拉OK活動的相關設施、設備及器材，及在門口當眼處張貼告示，清晰地指明處所內只提供餐飲，就可繼續營業。

《香港01》記者以客人身份致電Red MR查詢，職員明確表示現時K房內不能唱K，但可以播放MV及看電視，收費按點餐及飲料計算，晚餐由209至239元不等，不設時限。職員表示，現階段只限4人一間房，「當一班朋友有個空間聽下歌囉」，但指出即使客人自備「唱K神器」都不能使用。另外記者又致電Neway查詢，職員稱不可唱歌及播歌，人均房價約300元，但各分店現有全單六折優惠，包兩杯飲品，晚餐另叫，同樣不設時限。

「去K房不能唱K」的概念，絕對衝擊了網民的認知，有網民爆笑指「租房可以做好多事，正！」，亦有人笑問「純粹租房？」、「咁租酒店房好過啦」、「香港哋真係好多笑話」，又笑指「終於唔使煩K buffet食嘢先定唱歌先」，亦有人「相約」朋友去卡拉OK吃飯。

有網民集思廣益，提議一些在「不能唱K」的K房可以做的事：

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