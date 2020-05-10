阿嬌離婚｜爆賴弘國愛嘈交　鍾欣潼自白愛情觀：不想浪費時間

鍾欣潼（阿嬌）2018年與台灣老公賴弘國結婚，近日兩人被爆早於今年3月1日簽字離婚。雖這段婚姻一直不被外界看好，但兩公婆去年還不時上節目大談婚後生活，阿嬌更曾坦言另一半「很喜歡和我吵架」，所以她的普通話是「被逼出來的」，疑似不和諧關係早見端倪。

現年39歲的阿嬌鍾欣潼在2018年與台灣醫生賴弘國結婚，可惜日前被爆兩人已.於今年3月離婚。（Instagram／@q_gill ）

+ 3 + 2

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

阿嬌去年曾參演內地綜藝節目《演員請就位》，其間受訪大談與賴弘國的婚姻生活，不但透露另一半還很喜歡說「妳看妳的態度又這樣了」，更坦言：「我嫁給了一個說普通話的人，我先生很喜歡和我吵架，所以我的普通話是被逼出來的。每次吵架我都贏不了，我就拚命學普通話。」

其實賴弘國後來亦曾回應阿嬌的這段訪問，在去年底出席《吐槽大會第四季》時表示，「嬌最近上了一個節目，提到她普通話變好了是因為常常跟我吵架，我們是偶爾會吵，所以嬌普通話說得最好的幾句是我沒生氣、不要凶我、我不想聽、走開啦」。

現年39歲的阿嬌比賴弘國年長8歲，她在婚後曾經向雜誌分享愛情觀，稱一段感情能否安定下來與時機（timing）有關，「太年輕時遇到自己覺得是對的人，未必是一件好事，大家都沒有長大。男生那麼早很難定下來，妳自己其實也未必，很可能只是為了結婚而結婚」。

她續說，現在的自己在感情上會想得更清楚，不想浪費時間，「萬一有了感情我就是會結婚的那種人，我想有個自己的家，生我們的小孩」。

離婚消息傳出後，賴弘國周五（８日）在ig以千字文剖白內心。

+ 10 + 9 + 8