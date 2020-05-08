阿嬌離婚│鍾欣潼年初合體賴弘國　上互嘲節目稱老公「配不上我」

鍾欣潼（阿嬌）和台灣老公賴弘國2018年結婚，惟外界一直不看好，而不幸地大家沒看錯，兩人突然被爆今年3月1日已簽字離婚，男方更是唏噓說了句「她不愛我」。網民愕然的是，兩人去年底才剛合體現身內地綜藝節目，明明要互相攻擊嘲諷，兩人卻散發濃濃恩愛感，節目中兩人按節目要求自嘲互嘲，說辭真真假假，也可能為最終婚姻破局，透露了一點端倪。

鍾欣潼與賴弘國之間的愛情一直不被大眾看好！（Instagram／@q_gill ）

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兩人去年底出席《吐槽大會第四季》，阿嬌透露為準備懷孕已增胖了12多斤，也搞笑說賴弘國為見她常半夜飛到香港，影響她的睡眠，又笑言賴弘國愛面子結婚前為追她幾乎花光所有錢，幸結婚結得及時否則不知要欠多少錢，嘲笑中不忘放閃，令人又笑又甜。

阿嬌節目中吐槽丈夫，真真假假誰又知道呢！(節目截圖)

阿嬌對賴弘國吐槽的說法：

「我老公也有缺點的，他不喜歡我買貴的東西，哪怕是給他買的，最近冷了我看到一件大衣很適合他，但有點貴，我就想算了，馬上到旁邊買便宜的感冒藥，整整六盒，他今年都不用買大衣了。」

「他這個人很矛盾，在朋友面前他會很自豪地說，我老婆是明星，但一有他的負面新聞，他就會抱怨說你為什麼是明星。」

「我覺得愛一個人就要接受他的全部……你確實配不上我！」

「他在網上被人罵得很慘，我讓他不要去看評論了，他非要看，看完又生氣。」

「有人會說我老公吃軟飯，其實他沒有花過我的錢,，反而是我一直花他的，尤其是在結婚前，買機票買禮物連派對都很貴的，所以你們不要再說我老公吃軟飯了，這個不是事實，但可能是他的願望吧！」

「在我們確定婚姻關係的時候，就知道要面對很大的壓力，所以我們會彼此更包容，Michael比我小8歲，還很年輕，可能有些地方不夠成熟，但我會一直相信他支持他，好了，為了洗白他，我盡力了。」

現年39歲的鍾欣潼（阿嬌）自從與台灣醫生賴弘國結婚後，便一直在網上發放兩人的恩愛照片 (ig@q_gill)

賴弘國和阿嬌婚後才為人認識，較少面對鏡頭的他看來有點害羞，可是對比阿嬌的冷靜，明顯看出他對阿嬌的愛比較多，他大讚老婆活得像公主，但沒有公主病，又當眾承諾會好好照顧阿嬌，惟半年未過兩人的婚姻已走到盡頭。

賴弘國對阿嬌吐槽的說法：

「姊弟戀其實很有壓力，我自己感同身受，我和阿嬌在一起也很有壓力。」

「我們去年上了一個節目，我本來覺得蠻好的可以增加一點收入，但是稍微了解一下發現好像有點辛苦，我就有點不想錄了，嬌就跟我吵架說，都已經簽約了，難道你要我隨便找一個男人，當成是我的老公嗎？我嚇得趕緊去錄了，因為本來就沒有人知道阿嬌老公是誰，我怕換了一個人，別人也會相信。」

「嬌最近上了一個節目，提到她普通話變好了是因為常常跟我吵架，我們是偶爾會吵，所以嬌普通話說得最好的幾句是我沒生氣、不要凶我、我不想聽、走開啦。」

「每次都有網友會跟我留言，說讓我要多賺一點錢，其實我現在有開自己的診所，資金方面也沒有讓阿嬌幫忙，我完全沒有依賴她，我可以肯定我靠的全部都是我自己。」

「其實我知道很多人會喜歡嬌，因為她真的是太好了，所以我常常都會覺得，我好像怎麼樣都配不上她，但是我一定會好好照顧好她，不管未來發生任何事，請大家放心，也請阿Sa放心。」

這樣的深情對望，只嘆已成往事。（片段截圖）

謝謝妳曾經給我的一切，如果重來一次，我還是會跟妳求婚，和妳結婚。 賴弘國離婚自白

如夢一般的短命婚姻，賴弘國今日（８日）在ig以千字文剖白內心，句句都顯示着他對阿嬌的愛慕和不捨，自稱是阿嬌小粉絲的他，坦言若能回到過去，他還是會和阿嬌結婚。

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