【母親節】阿女首送禮物慰勞媽媽　一開袋驚見性感蕾絲邊即嚇爆

今（10日）為一年一度的母親節，不少子女亦大花心思準備禮物送給辛苦養大自己的母親。最近台灣一位媽媽於facebook撰文，表示首次收到女兒的母親節禮物，但亦是最驚嚇一次，令她感到非常錯愕，「真的無法想像接下來的節日，我還要遭受到怎麼樣的打擊」。

樓主滿心歡喜的等待女兒這首份母親節禮物，詎料收到後打開袋，卻發現是件紅色性感內衣。（fb群組「爆怨公社」圖片）

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該台媽昨（9日）於fb群組「爆怨公社」上載相片，表示13歲的女兒打電話給她送驚喜，「媽媽…我有買母親節禮物給妳」。樓主於是滿心歡喜的等待女兒這首份母親節禮物，詎料收到後打開袋，樓主嚇到爆粗：「Ｘ！這是甚麼啦？」

原來女兒與同學在夜市逛街時買了一件紅色性感內衣當作禮物，相中可見，內衣僅有薄薄的蕾絲布與幾條線，確實引人遐想，亦同時令樓主的溫馨時刻瞬間幻滅，「到底哪個老闆賣我女兒這個啦」。

相中可見，內衣僅有薄薄的蕾絲布與幾條線，確實引人遐想，亦同時令樓主的溫馨時刻瞬間幻滅。（fb群組「爆怨公社」圖片）

網民紛紛笑稱可能是女兒想要弟妹，又或是聯同爸爸大整蠱，但樓主無奈地解釋，其實家中還有個雙胞胎弟弟，而且爸爸事前毫不知情，所以認為推斷不成立。

不過樓主又指，她仍驚魂未定，而且女兒更要求她穿上拍照，坦言快崩潰，「真的無法想像接下來的節日，我還要遭受到怎麼樣的打擊」。

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網民笑稱：「到底是母親節禮物或是父親節禮物？」、「女兒真會玩。」、「這是激勵你的禮物」、「確定不是老公想送的？」、「這一定是阿爸的陰謀。」、「很孝順爸爸的孩子。」

（fb群組「爆怨公社」）