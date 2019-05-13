去連鎖餅店買蛋糕賀母親節　港媽食到一半發現疑似發霉：好失望！

昨日是母親節，不少孝順仔女都早有預備與媽媽慶祝，各大商家亦趁機推出母親節主題食物或產品吸引消費者。有網民昨發文稱女兒特意於連鎖餅店購買母親節蛋糕與她慶祝，但一家人吃至一半才發現蛋糕發霉，直呼對餅店好失望，更擔心會引起不適。樓主事後按網民建議，將蛋糕包好雪藏，並拍下相片作證，即時向餅店及食環署投訴。 《香港01》正就事件向相關餅店查詢，暫未獲回覆。

有網民稱女兒特意於連鎖餅店購買蛋糕，詎料吃至一半才發現蛋糕發霉，直呼對餅店好失望。（fb群組「馬鞍山之友 MOSers (Since 2014)」圖片）

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該名媽媽昨於fb群組「馬鞍山之友 MOSers (Since 2014)」發文，稱女兒從連鎖餅店位於鑽石山荷里活廣場分店，購入一個母親節主題蛋糕跟她慶祝。家人晚上開心分享蛋糕，但吃至一半竟於女兒的蛋糕中，發現出現藍灰色的霉點，嚇得不敢再食。樓主即時拍下照片向網民求救，直指對餅店好失望，並擔心已不小心吃下部分發霉蛋糕，或會引起不適。

帖文引起不少網民熱議，擔心吃下同款發霉蛋糕：

網民看過相片都認為不能接受，遂建議樓主留起蛋糕樣本及單據，向餅店及食環署投訴，至半夜樓主便回覆指食環署人員已上門收走樣本及落口供，而她亦已向店方投訴，暫未獲回覆。

帖文同時引起其他購入同款蛋糕的網民關注，有人估計近日天氣轉熱，蛋糕或於運送過程變質，「直接落店要求回水，希望佢哋follow！可能大量生產，一早入定貨源，天氣突然熱咗就奶晒嘢」；亦有人稱曾購入同一餅店的月餅，但未到中秋節已發霉，質疑是製造過程粗疏，「上年試過月餅中秋節未到就發霉」，「從來冇諗過雪住嘅蛋糕都會發霉」。

《香港01》正就事件向相關餅店查詢，暫未獲回覆。

（fb群組「馬鞍山之友 MOSers (Since 2014)」）