母親節找到分離15年「印尼媽媽」　台灣女中學生淚崩：好想妳

台灣高中生許紫涵在網上尋找15年前照顧她的印尼外傭Duwi，兩人周日（10日）透過視像對話重逢。許紫涵表示，很感謝Duwi當年照顧，自己一直在尋找她；Duwi很驚訝二人能再見面，並興奮地拿出很多紫涵小時候的照片，「妹妹（許紫涵），我想你」，令紫涵忍不住感動大哭。

在2000年至2004年，Duwi在許紫涵家工作，當時紫涵仍在唸幼稚園，後Duwi因合約到期必須返回印尼，於是就在紫涵4歲生日時送她一具泰迪熊玩偶當禮物，但離開時因擔心紫涵捨不得，故沒有說再見。

紫涵多年來一直想找Duwi，希望感謝對方當年的照顧。她4月在Facebook上發帖尋人，印尼一些新聞網站其後作出有關報道，有當地人看到後輾轉聯絡上紫涵，協助她找到Duwi。

現時在台北就讀高三的許紫涵終再見到帶大她的印尼外傭Duwi。（中央社）

紫涵說，她當日上午在補習，下課看手機時接到訊息，得悉有認識Duwi的讀者在新聞報道中留言，接著她返回課室，「我等到下課，又收到一條用中文寫的訊息，對方聲稱是Duwi的鄰居，並傳了兩張照片給我，問我是不是在找這位阿姨」，其中一張剛好是紫涵舊居的照片，紫涵說：「看到那張照片，我就淚崩了！」

在回家的路上，紫涵急不及待與Duwi聯絡，用印尼文寫了給Duwi一句話「Aku cinta kamu」（大意是我愛妳），「一回到家我就立刻準備好視像通話，然後把泰迪熊抱出來，跟Duwi通話」。

紫涵說，提供Duwi聯絡方式的人是看到印尼新聞網站的有關報道，對方是台灣的新住民，很明白她想找到Duwi的心情，而其妹妹更剛巧就是Duwi的鄰居，「一切都神奇到不行！」

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仍認得出紫涵「妹妹現在胖胖」

Duwi的全名是「Dwi Setyowati」，因為紫涵家裏沒有保留當時的資料，所以尋人時只能先用音譯的方式拼出Duwi的名字。Duwi現已婚，在中爪哇省梭羅市（Solo）開雜貨店，育有一名7歲小孩，仍可用中文溝通；她當年到紫涵家工作時約20歲，離開後回到印尼，然後再次回台在桃園的工廠工作了6年。

Duwi說，在貼文看到自己的照片時很驚訝，得知紫涵原來在找自己，「我很開心、一直哭，我很想妹妹（紫涵）。」她說，看到紫涵時仍能認得出來，「妹妹現在胖胖」，同時認出紫涵的大哥「跟爸爸很像」。她表示，很想再回到台灣，「妹妹想要來我的家看看，真的很開心。」