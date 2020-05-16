貓咪主子池邊玩波　肉球一推踢落水　錦鯉主動「執波」超有愛

貓與魚未必是敵對關係，更可能成為朋友！荷蘭有貓咪在池塘邊踢玩具球時，不慎把它踢落水池中，正當主子不知如何是好，一條白錦鯉慢慢游到池邊，更用嘴試圖把球推回主子旁邊，非常有愛。原來牠們是「室友」，早已結為好朋友，主子更會每天走到池邊找錦鯉一起玩耍，甚至用肉球輕輕撫摸錦鯉，場面非常溫馨。

有主子在池塘邊踢玩具球時不慎把球踢落水池中，不知如何是好，有錦鯉游到池邊，用嘴試圖把球推回主子旁邊，非常有愛。（IG片段截圖）

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來自荷蘭的主子Mika今年快將1歲，正值好動又百厭的時期，早前牠於池塘邊踢着玩具球，但不小心把它踢下水，Mika於是嘗試自己用手撿球但不果。正當Mika一臉無奈時，一條白色錦鯉竟主動游至池邊，用嘴巴把玩具球頂起，雖然最後還是失敗了，但卻展示了牠們跨物種的友誼。

原來主人亦不時拍下Mika與錦鯉的可愛互動，可見牠們不時在池邊玩耍，Mika更會用肉球主動摸錦鯉，對方更是任摸唔嬲，如果錦鯉游走了，Mika會依依不括的看着牠，非常可愛。

主子看着掉到池中的玩具球，十分無奈。（IG片段截圖）

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網民驚歎Mika與錦鯉竟可建立友誼，笑稱終於見到貓不吃魚，「牠們也很可愛」、「善良的魚啊」、「這段友誼要好好珍惜啊」。

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