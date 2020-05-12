叫外賣全家等5個鐘　晚上10點半先知被cut單　港媽：最憤怒母親節

不少家庭都趁剛過去的母親節聚首一堂慶祝，為了讓媽媽休息一下，叫外賣自然成為留家過節的最好選擇。有網民於討論區發文大呻，指母親節當日一家叫外賣Pizza作晚餐，沒料落單後等足5小時也無食物送到，食店電話也打極無人聽，至晚上10時半才得知被「cut單」，令她非常不滿，形容是「最憤怒的母親節」。

有港媽於討論區發文，大呻母親節當日叫外賣薄餅慶祝，沒料全家等足5小時才被cut單。（資料圖片）

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「唔知有無人同我一樣咁慘？」，該名女網民早前於「親子王國」討論區發文，大呻母親節叫外賣的憤怒經歷。她指當日眾人聚於媽媽的家，因不想媽媽辛苦下廚，又不想外出用餐，故決定叫外賣Pizza。由於節日很多家庭都會叫外賣，樓主亦早在5時半下單，預計食物會在約8時半送到。

直至晚上9時，樓主仍未等到外賣，「點知打電話無人聽」，半小時後決定致電食店查詢，同時「唯有食咗個母親節飯後甜品cake頂下肚先」。不料食店及外賣熱線電話一直無人聽，「開始望窗同喪打電話」，至10時她決定致電投訴熱線，「點知係非工作時間」。

一家人等了足足5小時，至晚上10時半樓主終於「死心」，各人各自回家，而樓主媽媽亦決定即使食物送來也不會接收，沒料她回家途中便接到餐廳來電，「打嚟同我講由於內部問題，送唔到嚟要cut單」。

樓主等至晚上10時半，突然收到餐廳電話指未能送餐要「cut單」，令她非常憤怒。（資料圖片）

樓主直言：「嘩真係仲嬲過最後11、12點先送嚟！母親節一家人等咗佢咁耐，係送唔到張單到點後（點餐後）最多半個鐘你都要通知個客，打電話又唔聽，最後晚餐無食到仲要返屋企煮公仔麵，真係！」她又認為當晚「受害者」不只她一家，「如果唔係電話應該唔會打唔入，一定好多人追單，只係估唔到最後佢會直頭無嚟」。

帖文引來網民同情，不少人均指涉事餐廳「真的很離譜」、「就算送唔到，都應該要早啲通知客人」，又安慰樓主稱「打畀你好過無尾飛陀」、「難得一個好好嘅節日，咁就無咗，明白你有幾嬲，戥你無奈」。

亦有網民指出大時大節還是自取外賣最穩陣，「母親節一定多單，仲要選送貨係不智的，點解唔自取呢？」、「除非你自己去攞，唔係嘅話假期特別日子嗰啲真係唔好嗌」。

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