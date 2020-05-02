索爆外賣員穿激短熱褲騎電單車成焦點　真身是擁58萬粉絲YouTuber

新冠肺炎疫情下人人居家抗疫，外賣平台大行其道，亦吸引不少人投身該行業，如果訂餐幸運地遇到女神級外賣員，的確令人心情大好。有台灣網民就發現網紅YouTuber「瑀熙Yuci」竟然也加入行列，親自騎電單車送外賣，影片中她還穿着超短熱褲，一對美腿瞬間成為焦點，紛紛表示：「可以給我送餐嗎？」

台灣網紅「瑀熙Yuci」穿着超短熱褲送外賣，一對美腿瞬間成為焦點。（YouTube影片截圖）

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台灣網紅「瑀熙Yuci」外型甜美，以電競直播起家，近年轉戰YouTube頻道，一對笑眼勁吸超過58萬粉絲。她日前在YouTube發布影片，親身體驗做一日外賣員的過程，接單一刻興奮得大叫「我的第一單啊！」，又說「這就是賺錢的感覺」。不過要騎着電單車，同時兼顧重重的外賣袋，也令身型嬌小的瑀熙一度開玩笑說要棄單。事後她分享外賣員初體驗感想亦直指：「台北交通真的好恐怖！」

台灣網紅「瑀熙Yuci」穿着超短熱褲送外賣，一對美腿瞬間成為焦點。（YouTube影片截圖）

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不過影片中令人格外留神的，還是瑀熙穿着激短褲騎車時，露出一對白滑美腿，不少網民都大呼羨慕：「可惡！想叫外送！」甚至有香港網民都留言稱：「能送來香港嗎？如果我打開門看到瑀熙一定會好開心！」有粉絲則大讚瑀熙騎電單車的樣子很可愛，「人小小的背超大外送包很像卡通人物」，不過恐怕網民要失望了，瑀熙應該只會當一日外賣員稍稍體驗一下。

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