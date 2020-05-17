生活百科｜汽水瞬間結冰係結晶過程　實測教你自家製DIY凝冰汽水

夏日熱辣辣，如何快速消暑解渴十分重要。香港曾有一款可以瞬間結冰的樽裝可樂（凝冰可樂）發售，而網上就流傳在家DIY這款飲品的做法，台灣有電視台進行有關測試，看看是否能複製瞬間結冰的飲品。

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台灣公共電視節目《流言追追追》進行瞬間凝冰實驗，主持人首先將10瓶280毫升的蒸餾水放入雪櫃，每隔半小時把沒結冰的水拿出來搖動一下，看看瞬間結冰會否出現，可是過了3小時，該些蒸餾水不是出現一些漂浮的碎冰，就是已經結成一根冰棒。結果重複了8次瞬間結冰實驗，用了近百瓶蒸餾水才做到。

專家指冰的形成是一種結晶過程，除溫度夠低外，還要有「結晶核」存在，水分子才可依附在上面結晶成冰。要是像蒸餾水這樣比較沒有雜質，容器又很乾淨平滑，那水就有可能因為缺乏結晶核，導致溫度低於攝氏0度還沒法結成冰，成為「過冷水」。而「過冷」是一種極不穩定的狀態，因此只要稍微一振動，就會觸發整瓶水分子變為排列有序的固體狀態，也就是瞬間結冰啦！

首次測試過了3小時，蒸餾水不是出現一些漂浮的碎冰，就是早就結成一根冰棒。結果重複了8次實驗，耗費近百瓶蒸餾水才做到。（Youtube「Buzzgogogo」短片截圖）

既然水真的能瞬間結冰，主持便把6瓶可樂和6瓶啤酒放進雪櫃做實驗，待3至5個小時後取出還未結冰的可樂或啤酒，然而打開瓶蓋、往桌上敲一下就有可能瞬間結冰！

原理是溶解在水中的物質愈多，結冰的溫度就會愈低。因此含有二氧化碳、糖等物質的可樂和啤酒，會比較不易結冰。這時如果在它們快結冰前打開瓶蓋，讓二氧化碳脫離溶液，同時帶走一些熱量，使溶液溫度下降；而飲料也因溶質減少，結冰溫度升高接近0度。溫度一來一往，自然出現瞬間結冰的情況。

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