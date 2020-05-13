人夫寫出軌性愛日記震撼老婆　7年偷食500次　姿勢加事後感全記錄

第三者令不少婚姻關係破碎，台灣一名人妻與丈夫結婚40年，有日意外在家發現3本由丈夫親寫的「性愛日記」，記錄他與小三7年內偷食多達500次，更詳細列出每次的偷食時間地點、性愛姿勢以及小三的經期日子等，令她氣得即時提出離婚並向丈夫索償。

一名台灣人妻意外發現丈夫的性愛日記，驚悉對方7年內出軌500次，更將過程詳細記下，怒極提出離婚。（《夫妻的世界》劇照）

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台灣傳媒報道，洪姓男子與妻子結婚40年，育有兩名子女，婚後男方不但花光妻子的積蓄，原來更多次出軌，將金錢全花於另一女人身上。該名人妻前年意外在家發現丈夫藏起3本「性愛日記」，當中記錄於2011年至2018年丈夫與徐姓小三開房的日期、時間、性愛姿勢及個人感受，當中更仔細記下他與徐女曾到旅館開房257次及性交410次。

台女發現，丈夫的性愛日記內容非常露骨，更連小三的經期日子及生活大小事也記下。（《夫妻的世界》劇照）

洪男獲知東窗事發後反批評妻子婚後疑心重，辯稱自己寫下的筆記只是看過色情片及小說後的幻想，而他與徐女只是朋友關係，強調與妻子感情良好，沒有出軌。他反指妻子曾逼他簽借據以控制其經濟狀況，稱為了家庭和睦才會簽名。

據報洪男的性愛日記內容非常露骨，曾寫下「入下、雙指」、「口下」、「吸吾下、射內」等字句，惟並無寫明對象為徐女，而且一切皆為洪男所寫，內容可能被誇大，故法官認為證據不足以證明兩人通姦。

不過法官之後發現，日記曾記錄徐女婆婆過世、徐夫遇車禍及徐的女兒放榜等事件，認為如非有深厚交情，洪男不會如此關心她，更將兩人的互動詳細紀錄下來，故認定兩人超越普通朋友的社交範圍。加上，法官認為如洪男沒有通姦，不會在妻子攤牌後向家人表達歉意及有誠意處理事件，故批准離婚申請，而洪男亦要賠償20萬台幣（約5.2萬港元）予妻子，案件容許上訴。

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