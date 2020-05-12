黃秋生突破封關自爆台灣居家隔離中　網民好奇點入境　官方咁回應

黃秋生今日（12日）在facebook表示正在台灣14天隔離，但由於台灣正對大陸和港澳人士「封關」，很多人都好奇秋生是怎樣進入台灣的。台灣中央流行疫情指揮中心下午回應，黃秋生以商務履約申請到台灣進行戲劇拍攝。據了解，他將參演公視的影集《四樓的天堂》，並與台灣金馬影后謝盈萱等合作。

黃秋生在facebook貼出用毛筆寫書法的相片，表示「人在臺灣，隔離十四天，自得其樂」。（黃秋生fb圖片）

黃秋生在facebook貼出用毛筆寫書法的相片，表示「人在臺灣，隔離十四天，自得其樂」，更透露考慮入籍台灣。由於疫情關係，台灣實施邊境管制，暫停受理香港、澳門居民落地簽證及網上簽證，網民好奇秋生是如何入境的，「入到境！犀利！」，秋生則回應「過五關，斬六將」。之後他再發帖表示，「目前在居家隔離中，一切遵守台灣的防疫政策，無法透露太多，謝謝大家的關心」。

台灣中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥下午回應指，黃秋生是以商務履約申請來台進行戲劇拍攝，符合現行來台的要件，經相關機關會同審查核准。

原來秋生到台灣是為了拍攝公視的影集《四樓的天堂》，這也是他首次出演台劇，同劇演員還有金馬影后謝盈萱、金馬最佳新人范少勳和金鐘視后黃姵嘉，卡士強勁。據悉，秋生在劇中飾演一位推拿師，並可透過他的手按摩知道客人內心秘密，該劇預計將拍攝10至13集，於明年上映。

秋生到台灣是為了拍攝公視的影集《四樓的天堂》，這也是他首次出演台劇。（黃秋生fb圖片）

公視也回應指，黃秋生去年答允參與本劇演出後，劇組即展開入台申請的準備，在疫情期間依照政府機關公佈的申請方式，依法申請入台。劇組開拍後，擇日再邀請媒體採訪。

至於台灣何時會放寬港人入境，台灣中央流行疫情指揮官陳時中說，對香港比較有信心，澳門看起來也不錯，對香港的往來仍會以經貿先嘗試開放，但其他的往來仍是暫緩。