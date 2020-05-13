疑與已婚堂兄有染　印尼18歲少女慘遭兩冷血親兄長「榮譽處決」

印尼南蘇拉威西省（South Sulawesi）班塔恩縣（Bantaeng）上周六（9日）發生「榮譽殺人」（honour killing）血案，18歲少女羅斯米尼（Rosmini Binti Darwis）因被揭與已婚堂兄有染，慘遭兩名親兄長用木棍及開山刀襲擊，最終失血過多身亡。警方其後拘捕了該兩名涉案男子，控以非法禁錮及謀殺等罪名，一旦罪成，最高可被判處死刑。

據當地傳媒報道，涉案的兩名男子年齡分別為20歲及30歲，當日二人得悉羅斯米尼與已婚的45歲堂兄烏斯曼（Usman）有染後怒不可遏；兩兄弟曾要求烏斯曼娶羅斯米尼，惟遭到拒絕，於是出手「教訓」了烏斯曼。

後來兩兄弟脅持了一名路人，強迫對方娶羅斯米尼，同樣被拒，二人竟將之帶回家中囚禁；該男子成功逃走後報警，同時揭露屋內發生血案。警方馬上派員進行突擊檢查，結果在屋內發現羅斯米尼倒臥血泊中，頸部重創身亡。

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當地警察局長蘇曼特里（Wawan Sumantri）說，兩名涉案男子均承認殺害羅斯米尼，並供稱得悉妹妹曾與堂兄曾發生關係感到非常憤怒，沒有人願意娶她更令他們覺得十分羞恥。

當局同時拘留了同一家庭的7名成員，以免他們遭到憤怒的鄉親報復，當中包括一名14歲青少年，蘇曼特里懷疑他們在案發時均在現場，故此將遂一進行問話及安排接受精神科檢查。

「榮譽殺人」較常發生在印度、巴基斯坦、阿富汗等保守地區，只要婦女的行為被認定為有損家族名聲，例如被強姦、打扮太過時髦、拒絕指定婚姻等，均可能遭近親「清理門戶」，以極刑殺死。