【TWICE子瑜寫真】台粉絲抽中全球50張限量門票：激動到手發抖

韓團女團TWICE成員周子瑜日前推出首本個人寫真書《Yes, I am Tzuyu.》，上架後火速熱賣，銷售量開出紅盤。對此有網友表示，開箱子瑜寫真發現「限量驚喜」，讓他激動到落淚，遲遲無法恢復情緒。

TWICE子瑜近日推出首本個人寫真書《Yes, I am Tzuyu.》。（Youtube@TWICE）

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原PO在「Dcard」發文指出：「眼看身邊朋友跟網友都已經收到寫真也陸續開箱分享，讓還沒收到的我真的期待很久，直到星期三收到貨物送達的簡訊，昨天下課就趕快手刀取貨」，沒想到幸運女神也隨之降臨，因為竟然抽到全球「限量50張」的特別門票。

有台灣粉絲抽中《Yes, I am Tzuyu.》全球限量50張的特別門票。（Dcard）

原PO表示：「心情無比開心一直邊哭又邊笑，果然好的人事物是值得等待，我現在真的是激動到手一直在抖，我真的是個特別幸福的粉絲」，字裡行間透露出滿滿的歡喜。

原PO字裡行間透露出滿滿的歡喜。（Dcard）

貼文一出引來許多網友熱議，「沾喜氣台灣人抽到啦！」、「原po真的是天選之人」、「天啊！運氣有夠好的，上輩子一定燒了好香」、「恭喜你！我也替你激動」、「太羨慕了」、「恭喜你！告訴子瑜台灣有很多人在背後支持她啊！」

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】