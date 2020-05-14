台灣教授帥氣照紅爆網絡　網民找出超強學術背景：台版福山雅治

電影或劇集中常常有帥氣的教授，引來不少女士的傾慕，想不到現實都有這樣又帥又有才華的教授。近日一名台灣女網民在網上討論區貼出成功大學一名教授的照片，教授成功穩重的樣子，散發成熟自信的男人味，令不少網民直呼「根本人生勝利組」。

洪瀞是國立成功大學土木工程學系的副教授，網民直呼「還以為是什麼劇照呢，讓人整個想轉系了」。（洪瀞fb圖片）

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該名女網民在討論區Dcard以「大家的教授都這麼帥嗎？！」為題發文，表示在朋友的IG看到「朋友在讚嘆學校居然有這麼帥的教授」，女網民細看發現真的驚為天人，更指如果不說這是學校的介紹照片，「還以為是什麼劇照呢，讓人整個想轉系了」。

原來這名教授名叫，洪瀞是國立成功大學土木工程學系的副教授。根據學校官網，他專長研究地質災害、災防坡地、加勁土壤結構、數值方法、大地地震工程等等。

洪瀞成功穩重的樣子，散發成熟自信的男人味。（洪瀞fb圖片）

後來有網民更找出他驚人的教育背景，洪瀞14歲到美國留學，約27歲獲得美國哥倫比亞大學博士學位，還拿過「幾乎不會給非美國人」的美國國家太空總署（NASA）獎學金，30歲離開高薪的國際半導體設備大廠回到台灣，2018年更獲台灣科技部「年輕學者養成計畫」（Most Young Scholar Fellowship）表揚。

有人把洪瀞和日劇《神探伽利略》中的福山雅治相比。（神探伽利略劇照）

不少網民紛紛稱洪瀞「散發成熟男人的自信和風采，帥」、「第一張真的驚為天人的帥」、「想轉系了」、「這種就是人生勝利組，好羨慕呀，長的帥又會讀書～好想上他的課喔」，亦有人把他和日劇《神探伽利略》中的福山雅治相比，「這福山雅治吧」；亦有網民貼出其他他們眼中的帥氣老師比拼。