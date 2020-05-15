小米CEO雷軍用iPhone覆微博　「米粉」不滿：傷我的心啊！

小米（01810）董事長雷軍近日被發現在微博上用蘋果iPhone覆留言，有小米的粉絲表示不滿，質疑雷軍為何不用自家旗艦機；小米產業投資部合夥人潘九堂其後回應稱，如果手機公司老闆宣稱不試用體驗蘋果、三星等產品，「要麼是虛偽，要麼不稱職或不關心產品並遠離一線了」。

一名「米粉」在微博留言給雷軍稱，「雷總，今年是小米打翻身仗的一年，加油！」雷軍隨即以兩個笑臉作回覆，然而微博卻顯示這則訊息是「來自iPhone客戶端」；該名支持者對此表示，自己是個8年的「米粉」，「感覺到了心寒。你用iPhone客戶端回覆我，傷我的心啊！」

相關截圖隨即在網上流傳，雷軍其後把該則回應刪去，有網民稱「雷軍算是半個代言人，又是CEO，怎麼可以不用小米手機？而且還是公開用不是私底下使用」、「畢竟用小米只是工作，用蘋果是生活」；但也有意見認為，「手機公司老闆試用不同手機是人之常情」、「這很正常吧，只有親身體驗才知道優劣勢」。

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潘九堂其後回應事件稱：「如果哪家手機公司老闆或產品經理，宣稱不試用體驗蘋果三星產品和競品，要麼是虛偽，要麼不稱職或不關心產品/遠離一線了。科技創新與進步，又不是大家關在屋子或寺廟裏各自頓悟。」

華為創辦人兼總裁任正非，去年亦被曾拍到在機場接受安檢時行李內出現iPad，同樣引起網民熱議。其實任正非對蘋果的「好感」早是公開的秘密，他在去年5月的訪問中坦言「蘋果是我的老師。它是業界的領先者」，並透露「我們家人現在還在用蘋果手機，蘋果的生態很好，家人出國我還送他們蘋果電腦，不能狹隘地認為愛華為就用華為手機」。