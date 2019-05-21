【華為風波】任正非：跟美國遲早會有衝突　勿煽動民族情緒

華為創始人任正非、華為高級副總裁陳黎芳、華為戰略研究院副院長朱廣平等今日﹙21日﹚在華為深圳總部接受央視等二十多家國內媒體採訪。 任正非在採訪中表示，美國的「90天臨時執照」對華為沒有多大意義，集團亦已經做好了準備。他還指，愛華為並不一定要用華為手機，他自己也會給家人買蘋果產品。他還呼籲不要煽動民族情緒。

路透社引述消息指，Google已暫停向華為提供軟件及硬件產品的「非公開源碼」更新資料。(周景文攝)

任正非表示，華為一年前就受到美國實體管制了，大家要罵就罵美國政客，這件事不關美國企業事。任正非表示，華為能做美國晶片一樣的晶片，但不等於說因此華為就不買了。他稱︰「我們在『和平時期』都是一半來自美國晶片，一半來自華為，我們不能孤立於世界。」

任正非又指，美國的「90天臨時執照」對華為沒有多大意義，集團亦已經做好了準備。任正非亦稱，非常感謝美國企業。

任正非表示，5G容量是4G20倍，2G一萬倍，耗電下降10倍，體積下降70%。他說，華為有幾十年都不會腐蝕的材料，這些特性很適合歐洲。他說：「歐洲跟我們溝通很密切」。

不過，任正非也表示，美國科技深度和廣度上還是值得學習，很多小公司產品超級尖端，但在5G方面華為做到了前列，但是整體國家而言，中國和美國比，差距還很大。

美國的禁令很可能影響華為在歐洲手機市場的發展。（視覺中國）

「跟美國遲早就是會有衝突」

任正非又談及自身，他說，「我們犧牲了個人、家庭，是我們為了一個理想，為了站在世界高點上，為了這個理想，跟美國遲早就是會有衝突的。」

任正非說：「我們量產能力還是很大的，不會超出我們公司負增長，不會對產業發展做出傷害。」

有記者問，記者：這個困難時期還要持續多久？任正非表示，這個問題你可能要問特朗普，不能問他。

任正非在採訪中還表示，他的家人現在還在用蘋果手機，他說蘋果「生態很好」，他的家人出國他還送他們蘋果電腦，任正非說，不能狹隘地認為愛華為就愛華為手機。

任正非稱，目前對華為有兩種情緒，一種是鮮明的愛國主義支持華為，一種是華為綁架了全社會的愛國情緒。任正非說：「自己的小孩就是不愛華為，因為他愛蘋果。余承東（華為副總裁）總說老闆不為我們宣傳。我們制止他們瞎喊口號，不要煽動民族情緒。」

（綜合報道）