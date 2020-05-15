台藝人小甜甜腎炎緊急入院　被爆台式飲料當水飲　一次點4杯

台灣藝人「小甜甜」張可昀不時在綜藝節目任嘉賓，近日她突傳入院消息，其好友更直指她情況「不太好」，大爆時肥時瘦的小甜甜飲食習慣極不健康，不愛喝水的她曾狂飲4杯台式飲料，兩人聚會單是叫鹽酥雞竟花800元台幣（約207港元），加上作息不正常，令健康終於響警號。

小甜甜(右)不時與友人大魚大肉，飲食習慣極不健康。（小甜甜fb）

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現年35歲的小甜甜日前在FB自爆入院，據其經理人透露，她「腎發炎，裹面有結石，最近發現身體不舒服，才去醫院檢查」，她也一臉疲憊地拍片呼籲大家保重身體，直指這次情況有點嚴重，後悔當自己是醫生錯過最好的治療時機，呼籲大家如遇不妥要盡快求醫。

與小甜甜私交甚篤的Eason近日出席拍攝時，也被追問好友情況，他指小甜甜稱自己狀況不太好，又指朋友圈中都發現小甜甜平日飲食習慣及作息習慣極不健康，不時規勸，其中小甜甜不愛飲水，不時點台式飲料當水喝，很多時一人就點4杯，令人側目。

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他又指平日大家聚餐都會選麻辣鍋、燒烤等餐廳聚會，有時他和小甜甜相約聚聚，兩個人單是叫鹽酥雞竟也要花800元台幣，十分誇張，看到小甜甜情況，Eason指也開始擔心自己，因兩人常一起吃飯，將計劃安排身體檢查。

經常和小甜甜吃飯的Eason也指被嚇怕，打算進行身體檢查以求安心。（小甜甜fb）

小甜甜多年來瘋狂減肥再復胖，經歷可寫成血淚史。