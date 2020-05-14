阻女友買Chanel稱等肺炎價執平貨　連登仔被加價消息摑醒：我衰咗

Chanel於今日（14日）起加價，而且幅度或超10%，昨晚其位於尖沙嘴廣東道的專門店疫市下逆市出現長長人龍，不少市民希望趕在加價前買得心頭好。在討論區就有網民分享，稱女友一直想買Chanel手袋，但由於自己是大淡友，認為奢侈品在經濟衰退下只會減價，叫女友忍一時隨時慳幾千，不料Chanel逆市下仍然有大批顧客，急問網民「依家邊度仲有袋買？」。

法國超級品牌Chanel傳將於今日（14日）起加價，更指加幅超過10%，不少人放工後前來選購。（資料圖片／梁煥敏攝）

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Chanel加價的消息早前傳出加價消息，本周已在法國市場加價，消息更指幅度或超過一成，令一眾粉絲昨日（13日）收工後立即趕到尖沙嘴廣東道專門店，門口一度出現絕迹多時的排隊人龍，最高峰時更多達100人。

有人歡喜有人愁，一名網民就在連登討論區上以「之前喝住唔畀條女買Chanel」為題發文，哭訴自己「睇錯市」結果令女友買不到心頭好的悲慘故事。話說樓主的女友想要買Chanel手袋，於是他就說：

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樓主分享承認自己睇錯市後，一眾網民落井下石，盡顯牆倒眾人推的特色，取笑他的想法一開始就已經有錯：

經過網民們的一番「調教」後，樓主似乎明白Chanel牌子背後的真正意義，大嘆「拋咁多經濟理論，最後證明衰咗，原來我都係廢淡」。

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