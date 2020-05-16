被男友嫌胖過度節食失控變暴食　25歲女胃部撐到超大險死嚇呆醫生

用極端方法過度節食來減肥，小心隨時反彈變失控暴食！河南一名女子因被男友嫌胖，為了快速瘦下來而過度節食，結果出現暴食病症，一餐吃下驚人份量，令胃部過度撐大，差點要了她的命，連醫生都驚嘆：「從醫近30年了，從來沒見過這麼大的一個胃！」

李女是因男朋友嫌棄她胖，為了快速瘦下來而進行不健康的過度節食減肥，最終失控令自己暴飲暴食。（看看新聞）

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10個包子、4個雞腿、30個雪糕、3000毫升奶茶，這是河南新鄉25歲姓李女生一頓飯的份量，這頓飯還將她送進醫院。據新鄉市第一人民醫院消化科醫生指出，李女來看診時，整個肚子摸上去硬得像木板一樣，肝脾腎都觸摸不到，如不及時處理，病人會出現穿孔或者急性的胃破裂，導致感染性休克，「這個病人是百分之百要死亡的」。她透露，經電腦斷層掃描看到李女的胃部時，嚇得驚呆了，指自己從醫30年來，從沒見過這麼大的胃。

醫生又指，胃的收縮能力是有極限的，過度撐大很難恢復，還會引起消化道出血、消化道穿孔等問題，影響心肺循環和腎臟功能，但因李女士怕做手術，其他治療方法也沒法進行。最後，李女只能在反覆刺激的情況下，把食物嘔吐出來，剩餘食物經正常蠕動就排泄出體外。

據知，李女是因男朋友嫌棄她胖，為了快速瘦下來而進行不健康的過度節食減肥，最終失控令自己暴飲暴食。醫生建議，最安全的減肥方法還是要「管住嘴，邁開腿，千萬不要採用極端的方式」。