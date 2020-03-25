研究指魚生寄生蟲「海獸胃線蟲」近40年暴增283倍　可致嘔吐腹瀉

不少人愛吃魚生，不過專家如袁國勇早已表明從不吃三文魚，直言「進食生的三文魚好似食屎咁」，華盛頓大學一項研究發現寄生在魚類的線蟲「海獸胃線蟲」（Anisakis）自1978年至2015年期間暴增283倍，如果進食有線蟲寄生的魚類可以引致食物中毒，例如噁心、嘔吐和腹瀉。

華盛頓大學一項研究發現寄生在魚類的線蟲「海獸胃線蟲」自1978年至2015年期間暴增283倍。（資料圖片）

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華盛頓大學領導的一項新研究上周四（19日）在《Global Change Biology》期刊上發布，研究發現「海獸胃線蟲」由1978年至2015年間急增283倍。華盛頓大學水產與漁業科學學院的助理教授伍德（Chelsea Wood）表示，不確定線蟲在過去幾十年大量增加的原因，可能是因為氣候變化、肥料和徑流產生的更多養分，以及海洋哺乳動物的數量增加等潛在原因。

線蟲的長度可以長達2厘米，如果進食了含有海獸胃線蟲的魚類，寄生蟲會入侵腸壁，引發噁心、嘔吐與腹瀉等症狀，在大多數情況下，線蟲會在幾天後死亡，症狀亦會消失。

港大微生物學系講座教授袁國勇，曾在受訪時表示從來不吃生的三文魚，明言「進食生的三文魚便好似食屎咁」。（資料圖片）

伍德建議，由於多數寄生蟲都是肉眼可見的，消費者在食用未煮熟海鮮前應多用肉眼觀察後才進食，進食壽司前可先切開一半查看。她亦相信在海鮮加工和製作壽司的不同階段，師傅都善於先把線蟲清除，即使多年來研究了不同的海洋寄生蟲，但她仍然喜歡定期吃壽司

「海獸胃線蟲」對人類的健康風險相當低，但可能會影響其他海洋哺乳動物，如海豚、鯨魚和海豹，線蟲會在這些動物的腸道中繁殖，並由小型甲殼類動物轉移到魚類身上。

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