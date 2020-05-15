老公孩子想食KFC　台媽創「豪華炸雞桶」笑倒網民：成個feel不對

說到炸雞往往不得不提肯德基（KFC）的桶餐，但一名台媽最近為了讓老公和孩子有「豪華級享受」，自創「炸雞桶」。雖然誠意十足，但老公看到另一半買來的炸雞餐後卻嚇呆一分鐘，不少網民看後則大讚台媽有創意，也有人崩潰表示：「成個feel都不對了。」

一名台媽在網上分享為老公和小朋友悉心準備的「豪華炸雞桶餐」，笑倒大批網民。（「爆廢公社」fb圖片）

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該台媽日前在facebook群組「爆廢公社」發帖，表示某天老公和孩子們想吃肯德基的炸雞桶，她其後買來貨真價實的炸雞，卻把家人「嚇傻」，因為套餐中無一是從肯德基買來。她分別到雜貨店買可樂，到小食店買炸雞和薯條，並用五金舖買來的紅色塑膠水桶裝食物，回家後自豪得直言，「看！多豪華的肯德基，有雞翅、雞塊和雞腿」，又節省了二、三百元台幣（約52至78港元）。

台媽形容老公一看到「炸雞桶」後，「傻住了一分鐘」，更一本正經地問她：「現在肯德基都用這種桶子嗎？」她又補充，炸雞微溫，膠桶已經清洗，「有洗過的，想吃也要注意衛生，就跟我們去超市買碗盤回來用前都要洗的意思是一樣的」。

帖文一出，網民紛紛稱讚樓主有創意，炸雞桶亦非常實惠，「覺得桶子會大賣」；有人則開玩笑地稱「桶子沒有貼肯德基爺爺，不夠專業」，「沒有爺爺的圖片，整個Fu（feel）都不對了」，並強調百事無法以可樂取代。

（facebook）

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