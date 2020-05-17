日女YouTuber清涼衣着打鼓拍Cover片　豐滿上圍隨節拍波動震入心

打鼓不但有動感，竟然還可以隔住個Mon都震到入心？！日本一名YouTuber兼模特兒近月突然在網絡上彈起，除了因為她打得一手好鼓之外，更因她自拍打鼓的時候衣着清涼性感，即使坐着打鼓仍然可以看到豐滿上圍隨音樂節拍波動，令網民們都大呼神乎奇技！

日本YouTuber大崎由希（yuki osaki）的頻道現時有約5萬多人訂閱，她的頻道以打鼓Cover作品為主。（YouTube「yuki osaki」短片截圖）

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日本YouTuber大崎由希（yuki osaki）的頻道現時有約5萬多人訂閱，她的頻道以打鼓Cover作品為主，3年至今雖然只有14條短片，但3條最高點擊率的短片已經分別超過210萬、160萬及120萬次，十分誇張。她的Cover短片歌曲有一些大家都熟悉的，例如新世紀福音戰士、鬼滅の刃、涼宮春日主題曲等等。

不過更重要的是大崎由希不時以清涼穿着出鏡，展示鼓技之餘亦都大騷身材，令觀眾耳朵懷孕之餘亦都眼睛大吃冰淇淋！片中的大崎由希雙手手持鼓棍，不斷敲擊樂器之際，F Cup上圍亦都隨鼓聲波動，事業線由直線變波動線，相信不少人都看到「嘩嘩聲」。

大崎由希除了是一名YouTuber之外，平時也是一名模特兒，會接下拍寫真照片的工作。由於她樣子甜美，加上身材一級棒，所以拍攝的寫真同樣令人大叫受不了！

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