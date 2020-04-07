日本模特兒唔止有樣有身材　性感之餘周身刀仲識揸巴士、重機！

女司機一詞雖然令不少人聞風喪膽，但其實有不少女士的駕駛技術分分鐘比男士們更好！日本寫真女星Ami（あいみ）除了樣子甜美，寫真誘人之外，更突出的就是她持有重型電單車及巴士牌，甚至食品及防火方面的牌照亦都齊備，單看她的外表完全不知道原來她這麼厲害！

Ami（あいみ）除了樣子甜美，寫真誘人之外亦都周身刀，持有其他專業資格及大巴和重機車牌。（IG「aimi_feti」圖片）

+ 16 + 15 + 14

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

Ami在自己的網頁上沒有透露自己的出生日期、出生地及身材等資料，或多或少增添些神秘感，原因就是希望大家專注在她的作品之上。Ami沒有與任何事務所簽約，以自由身洽談工作，早於2016年9月就已經在自己的Twitter上開始發布作品，並於2017年6月起登上雜誌、電視，甚至是出席活動及參與表演等。

Ami的風格帶有成熟及女人味，以性感打扮上場拍賣真，換上噴血比堅尼或誘人套裝再擺出各種姿勢，絕對「引死人」。不過Ami除了樣子和身材之外，本身亦都周身刀！皆因她持有大型二種（大巴）及大型二輪（重機）車牌，十分喜歡汽車和電單車，更連棍波車亦都操縱自如。

+ 11 + 10 + 9

她在IG上面不時都會分享自己騎重機出行的照片，亦會自拍駕駛棍波車，坐在大巴駕駛座上考取大巴牌時亦都有拍照紀念。而且除了車牌之外，Ami亦都持有潛水牌、「食品衛生責任者」及「甲種防火管理者」資格，絕對是叻叻！

IG上的Ami有11.4萬名粉絲，而她的IG圖片亦經常來回於性感美女、辣手車神、甜笑可人兒之間，形象多變得來亦令人覺得十分驚喜。

↓↓↓日本E級Model出寫真 正職原來揸的士 生田佳那獲封最甜美司機↓↓↓

+ 23 + 22 + 21