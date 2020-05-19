二手露營車一買即跪低　整車師傅檢查認出係靈車　一件物品成關鍵

買車容易養車難，為了慳錢不少人會選擇購買二手車，不過付款前要仔細檢查車輛的來歷，損失金錢事小，得物無所用事大。有台灣網民於討論區發文，稱早前於車行購入一輛黑色廂型車，打算改裝成露營車享受郊遊樂，沒料付款後一開回家時便「跪低」，在車房檢查時，師傅竟一眼認出其車前身是靈車！

有台灣網民近日購入二手車打算改裝成露營車，沒料一開車便「跪低」，送往修理時師傅竟認出車輛前身是靈車。（「批踢踢實業坊」圖片）

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該網民於「批踢踢實業坊」以「遇到疑似把靈車當露營車賣的業者」為題發文，指之前曾在外地與朋友駕露營車到郊外遊玩，回台灣後念念不忘，打算購入二手車改裝成露營車。近日他終於看中一輛價錢合心意的黑色廂型車，抽空到車行看了實物後便決定付款。

職員告訴他，第一任車主本來也打算改裝成露營車，「所以才拆後座和安裝隔熱層」，並已做好隔音隔熱，因此非常適合他。當時他與職員相談甚歡，「(職員)甚至跟我們說改好之後大家可以一起約出去露營」。樓主一口氣付了全數，即場開着心愛新車回家，沒料「在路上引擎、變速箱就已經出現問題」。

他翌日將車送往相熟車房檢查，師傅檢查過後，認定車輛曾被用作禮儀服務及運送遺體的靈車，「他們也都不敢動這台車」。從他上載的相片可見，黑色廂型車的後座座位被拆去，內部加上隔熱物料，並安裝了兩部風扇，而近車頂的儲物空間則放有一個黃色枕頭。

樓主隨即向車行求證，職員聞言即時否認，「態度也一百八十度大轉變，開始說他要告修車師傅們」。他只好再向幾位從事殯儀業的人士請教，眾人都認為車輛「八成是」靈車，不過因沒有辦法舉證，「只能說『疑似』買到禮儀用車了」。

網民直言樓主看到車內放有殯儀業專用的黃枕頭應察覺不妥，認為誤購靈車他也有責任。（「批踢踢實業坊」圖片）

帖文引來不少網民討論，有人批評樓主買車前準備不足，不應未試駕便付足全數，「自己也有問題，哪有人沒試開就直接買？是不是貪便宜」、「車行怎麼講你都照單全收喔？有一丁點懷疑就該跳船了」、「不知道該說你社會歷練少還是真的傻」。

亦有網民認為車內放有殯儀業常用的黃色枕頭已是最大提醒，「看到那個枕頭我笑了，一般人哪會有這種枕頭？要買都不好買」、「光是看到那枕頭就想去拜拜了」，又揶揄樓主「這樣夏天不用開冷氣也很涼，睡車上還有人陪，賺到了」、「有錢露營，沒錢接靈，一車雙用，自用接客都方便」。