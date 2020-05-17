波鞋遭畫上「黑點記號」　多人曾中招　台女查摩斯密碼揭恐怖意思

發現家門前或個人物品突然被畫上神秘記號你會有什麼想法？台灣有女學生發現自己的球鞋兩個月來多次被人刻意畫上黑點記號，網上發文抱怨後才知「受害者」不只她一個，其他更同為區內居住的女學生。她按網民意見一查摩斯密碼對應表，竟發現黑點藏着恐怖意思，加上在居住的大廈近日發現陌生男子出入，為了安全只好報警求助，當地警方正翻查閉路電視，追查可疑男子。

台灣有女學生發現自己的球鞋兩個月來多次被人刻意畫上黑點記號，連新買白鞋也遭殃。（Dcard討論區圖片）

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該名台灣女大學生日前於Dcard討論區發文，指她在台中靜宜商圈租屋獨居，自3月以來發現放於屋外的多對波鞋均連環被畫上黑點記號，「我的鞋子除了正面之外都被點了，真的超可怕，而且都針對淺色底的鞋子做記號」。從她上載的相片可見，多雙球鞋不論牌子和款式，均被畫上5至7個黑點記號，有時在鞋的側邊，令人一看就見到；有時則在鞋底，不用心的話根本難以察覺。

台女發現，所有被畫的球鞋均屬淺色，未知是有人故意選擇淺色鞋或只屬巧合，「還擦不掉，好心痛！用去光水、除殘膠的、酒精都沒用」。她認為事件並非單純惡作劇，呼籲居住於附近的女生出入要小心，「自己住的人最好都帶一個防身武器保護自己，現在怪怪的人太多了，出入大門真的都要鎖好門」。

台女猜測黑點記號疑為摩斯密碼，查看後發現黑點疑為「Hii」的意思。（Dcard討論區圖片）

樓主猜測黑點記號疑為摩斯密碼，即查看對應表，發現4個點代表英文字「H」，2個點代表「I」，合起來就是「Hi」的意思，「上網查了一下真的超級毛！是要跟我打招呼嗎？」。

帖文一出即引來多名網民留言，不少女生直指遇上同樣情況，「放在門口的鞋子全部都被畫上奇怪的點點！而且還是很奇怪的排列方法，不是六個就是七個」、「同棟的男生都沒被點，而是女生被點！這真的是非常恐怖的事」。有女生更稱曾於半夜發現有可疑人士曾於半夜進入大廈，為了安全起見決定報警，並請房東加裝閉路電視，同時與其他「受害」女生一同分享資訊。

樓主之後更新帖文，指綜合「受害人」的資料後，發現一名可疑男子會於半夜出末，在大廈的天台爬到其他大廈。其後她更從房東手上，取得疑為可疑男子半夜企圖進入大廈的片段，可見男子走近大門前，會刻意拉起口罩遮面，不過因為大廈大門已關好，男子無法進入。據台灣媒體指，案件已由當地警方接手，正追查涉案人士的背景及動機。