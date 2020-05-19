【以身試伏】姐夫試食怪味「士多啤梨冰」　家人揭爆笑真相超崩潰

近日天氣轉熱，凍飲、雪條、雪糕等成為不少人的解暑必備品，不過有網民於facebook表示姐夫有次非常冒失，竟把雪櫃中的粉紅色急凍的雞柳塊誤當士多啤梨冰，大啖吃着，但又嫌味道奇怪。結果家人向他解釋真相時，即感到崩潰，連網民亦笑言：「口感應該不俗吧」。

姐夫有次從雪櫃拿了一塊未熟的雞柳塊並大啖吃着，他當時以為是手工製的士多啤梨冰。（fb群組「爆廢公社」圖片）

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樓主最近於fb群組「爆廢公社」上載相片，表示姐夫有次從雪櫃拿了一塊未熟的雞柳塊，他當時以為是手工製的士多啤梨冰，因為沒有竹籤辨識，而且顏色相近，姐夫沒想太多就「吃了一大口」，吃後只稱「沒吃過這麼難吃的草莓冰」，完全無發現任何異樣。

後來姐夫肚子痛，家人得悉他吃過雞柳塊即解釋真相，就連樓主的姐姐亦笑到快斷氣。（fb群組「爆廢公社」圖片）

後來姐夫肚子痛，家人得悉他吃過雞柳塊即解釋真相，就連樓主的姐姐亦笑到快斷氣，樓主無奈稱問道：「我……該…..再買幾支草莓冰放回冷凍庫，撫慰我姐夫受傷的心靈嗎？」

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大批網民亦笑指樓主姐夫天真，「他腸胃還好嗎」、「剛剛以為是什麼糖果」、「他可以為了家人」、「這牙口不是普通的好」、「哈哈哈我問我5歲兒他也說是草莓」、「一大口咬下生肉，想像那種口感跟味道」。

（fb群組「爆廢公社」）