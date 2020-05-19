肉肉女遭店員嘲笑身材　人夫一霸氣舉動反擊獲妻讚爆：嫁對人了

尊重顧客是一間餐廳最基本的態度！台灣一名人妻與丈夫近日到鐵板燒餐廳吃飯時，聽到幾名店員對大碼女客人評頭品足，還要開黃色玩笑，令他們看不下去，丈夫結帳時因而做出一個霸氣舉動，狠狠教訓店員一頓，網民都大讚樓主老公超帥，「嫁對人了！」。

網民近日跟老公去吃鐵板燒，目擊一位比較肉肉的小女生，被店員取笑身材。（fb「爆怨公社」圖片）

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台灣人妻在fb群組「爆怨公社」發文，指跟老公去吃鐵板燒，沒多久就進來一位比較肉肉的小女生，一群店員竟毫不客氣在拿她的身材開玩笑，令那個小女生全程只敢低着頭吃飯。

肉肉女遭嘲笑，人夫反擊全過程

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人妻看不過眼，內心很不爽，「憑什麼對人家身材品頭論足呀，你們條件是有多好嗎？」又認為人家是顧客，怎可以這麼沒禮貌，遂跟投訴：「我受不了了，我一定要罵他們！」她又指因自己以前也是胖胖的，所以更能體會那種被人嘲笑的感覺。老公聽罷就默默大聲喊要結帳，店員上前來時，老公一個霸氣舉動教訓他們，讓在旁的樓主頓時「心心眼」起來，「在那當下我完全覺得我老公真是帥呆了，我沒有嫁錯人呀」。

帖文引起網上熱議，很多網民都大讚樓主老公很帥，「先生太man了」、「樓主兩公婆都是善心人」，同時批評店員為何這樣做，「他們自己真的好帥嗎？」、「尊重顧客不是基本嗎？」，又提議樓主府向店家投訴他們的行為。