微胖妹便利店被「美女」羞辱　店員霸氣舉動回應暖透少女心

（《翱翔於天際的夜鷹》劇照）

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「謝謝店員沒有視而不見！」近期一名女網友在超商與人擦撞，手中的飲料沒拿好倒在地上，竟被對方數落一番，一句道歉都沒有人就跑了，讓她非常受傷，沒想到店員接下來的霸氣舉動瞬間溫暖她的心！

（聯合報系資料照片）

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▼▼▼ 原po表示她到超商購物準備結帳時，後面一位蠻漂亮的女生突然撞到她，讓她手上拿著的飲料灑了一地，結果對方不但沒道歉，還用一種讓人很不舒服的眼神看著她：▼▼▼

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原po也提到，撞到她的女生其實沒有要結帳，事發後丟下幾句羞辱就不見人影，感覺是故意欺負人，反而留在現場清理的店員一直想賠飲料錢給她。該女離譜的行逕讓不少人大開眼界，而店員的仗義直言也獲網友好評，「社會溫暖啊！店員跟阿婆的作法真的可以讓原本很衰的心情都好起來」、「這個世界真的是什麼人都有⋯真的幸好在遇到這種委屈的事情時，身旁的人能給予你溫暖」。也有人認為原po應該要把對方拉住，讓她賠這杯飲料的錢，為自己的行為負責，但原po解釋當時只擔心影響到店內其他人，想趕快清乾淨，也沒料到對方厚臉皮的直接走人。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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