【數碼暴龍LAST EVOLUTION 絆】90後買飛搵回憶　感動全場喊唔停

《數碼暴龍LAST EVOLUTION 絆》近日終於上映，疫情下戲院月初（8日）重開，但已經有大批90後入場向童年回憶致敬！電影是《數碼暴龍大冒險》20周年紀念作，不少網民都被深深觸動，大嘆電影是超級催淚彈，「只要你細個有鍾意過數碼暴龍，呢套嘢值得睇」！

《數碼暴龍 LAST EVOLUTION 絆》是《數碼暴龍》系列的廿周年紀念作。（《數碼暴龍 LAST EVOLUTION 絆》劇照）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

《數碼暴龍LAST EVOLUTION 絆》講述主角太一與亞古獸相遇後、前往數碼世界冒險十多年後的故事，世界漸漸知道「被選中嘅小朋友」的存在，在真實世界看到數碼精靈也絕不稀奇。隨時間過去，太一已經入讀大學，其他角色都踏上不同道路，不過此時他們卻收到求助，與此同時這群「被選中的孩子們」卻被告知殘酷現實——當被選中的孩子變成大人，其拍檔數碼精靈會消失。

如果不戰鬥便無法拯救同伴，但強行戰鬥只會提早與數碼精靈離別，然而這個宿命正正是故事的主軸。

+ 15 + 14 + 13

電影獲網民壓倒好評，在HK Movie網站上面取得4.9分的高分，其中大部分都以童年回憶、感動、想喊、成長必經等字眼歸納對故事劇情的感想，同時都感嘆這套電影是真真正正90後的集體回憶，也可能是少有不是給小朋友看的動畫電影：

+ 4 + 3 + 2