慎入！海量飛蟻入屋「空襲」　台男一招KO　屍海重半公斤淹沒地板

踏入雨季，大家隨了要記得帶備雨傘出門，也要應付令人煩厭的飛蟻。有台灣網民分享震撼圖片，指全屋被飛蟻大軍「空襲」，成功「殲滅」飛蟻過後屋內留下一片屍海，甚至把地板淹沒。樓主將飛蟻屍體裝進膠袋，一秤竟發現重量達近半公斤，誇張畫面令不少人看到便覺得頭皮發麻。

有台灣網民分享大雨前家中引來大堆飛蟻的相片，單是「屍海」已非常誇張。（fb群組「爆廢公社」圖片）

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該台灣網民昨日在facebook群組「爆廢公社」發文，貼出多張飛蟻屍海的相片，形容是「空襲過後的殘局」。相中可見其家中地板布滿飛蟻屍體，猶如一張地氈將地板淹沒，數目非常驚人；而窗台旁面也是一樣，飛蟻屍體幾乎將窗邊填滿，全屋各個地方也「淪陷」。

該網民向當地傳媒表示，其寓所是一間老舊農舍，每年這時候也會有大量飛蟻出沒，不過這次卻是租用3年以來最壯觀的一次。他經過一輪努力，將所有飛蟻屍體掃在一起，已經裝滿整個垃圾鏟，而將全部飛蟻屍體放進膠袋內一秤，竟重達430克，即近半公斤重，可見情況非常誇張。

他又與其他網民分享殺滅飛蟻的方法，稱只要於晚上關上屋內的燈，並打開捕蚊燈，待飛蟻聚在捕蚊燈附近時便可「一舉殲滅」。帖文震撼不少網民，紛紛留言直呼恐怖，「你家還在嗎？被啃蝕多少了」、「天哪，也太海量了，雖然家裡也發生過，可是比不上」、「這真的會讓人密集恐懼症大發作」、「我家一年的量也不到照片裏的一半」。

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根據資料，飛蟻，又名大水蟻，一般是指翅膀未脫落前的白蟻，在低氣壓及潮濕天氣下會傾巢而出，入屋脫去翅膀、產卵繁殖。有滅蟲專家指，預防飛蟻入屋最有效的方法是關閉家中的燈光及窗戶，只開啓露台的燈，或在窗外放一盞燈，在燈下放一盆加入洗潔精的水，飛蟻便會投水自盡。而紫外光滅蠅燈也有助消滅飛蟻，但使用時要留意電網是否有效，若已燒掉而未有發現，只會吸引飛蟻，令其數目不減反增。

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