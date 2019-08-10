【生活百科】屋企入蟻入侵超煩惱　網傳爽身粉可治蟻真唔真？

家居被螞蟻入侵是一件令人很煩惱的事，坊間流傳很多治蟻方法，其中有網民稱只要在螞蟻出沒的地方灑上爽身粉，就可以令螞蟻絕迹，到底是不是真的？台灣有電視節目曾實測相關傳言，發現有一定可信性！

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台灣公共電視自製節目《流言追追追》過去曾進行真實測試，在螞蟻喜愛的食物誘餌旁邊圍上一圈爽身粉，之後再放進一堆家居常見的大頭家蟻中，發現牠們真的不會越過爽身粉圈，變成「有得睇、無得食」。專家在節目中解釋，因為爽身粉本身乾燥，螞蟻擔心脫水故不會靠近。

↓↓↓ 爽身粉可以治蟻？ ↓↓↓

不過，當實驗螞蟻換成身形較大的黑棘蟻之後，爽身粉就對牠們沒效了，食物誘餌被黑棘蟻成功搬走。實驗證明，爽身粉是否可以治螞蟻，需要視乎螞蟻的種類及大小而定，但以家居出沒的蟻而言，爽身粉是有可能達到驅蟻效果。

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