【新冠肺炎】以色列設計　手動控制開合　戴住口罩食嘢原來係OK嘅

以色列公司Avtipus Patents and Inventions因應新型冠狀病毒（COVID-19）肺炎疫情，設計了一款特別口罩，口罩前端設有開口，可以手動控制開合方便戴著口罩進食；外界對這款口罩意見兩極，有人認為非常實用，但也有意見指出戴著只能吃固體食物，無法飲水或食雪糕。

該款開合口罩配有一個手動控制器，只要一握，口罩前端的開口便會張開塞進食物。公司副總裁吉捷利斯（Asaf Gitelis）周一（18日）受訪稱，開合口罩讓人輕鬆進食，同時避免受到病毒感染，以及保護其他坐在附近用餐的人。

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公司已申請專利，並計劃在幾個月後大量生產，售價較一般外科口罩貴大概0.85美元至2.85美元（約6.5至22港元）。

公眾對這款口罩的設計意見兩極，32歲研究生哈梅里（Ofir Hameiri）說：「我認為它很有用，讓我戴着進食，這是必須的。」29歲音樂家西爾伯斯坦（Ron Silberstein）卻認為：「這口罩難讓我食雪糕，會令我食得非常狼狽，日後根本不想再戴。」

截至周二，以色列累計16,659宗確診個案，共278人不治。