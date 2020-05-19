口罩肺炎｜新世界發展推口罩自取機　4萬基層可嘟卡每周各取5個

新冠疫情未見頂，口罩成為市民自保必然之法。劏房戶阿May，年初見到逾300元一盒的口罩，也不知如何反應。買不起口罩，只有將僅餘的外科口罩，用完再用，試過一個口罩重洗再用達五日，「洗完掛喺鐵閘晾乾。」 新世界發展早前投資千萬元研發殺菌口罩，今日（ 19日）公布於18區37個指定社區中心設置自助口罩提取機，方便合資格基層領取口罩。自助口罩提取計劃負責人蔡兆然表示，計劃共約4萬名基層人士受惠，每名受惠人會獲分一張領取卡，憑卡每周可取5個。

新世界發展早前發起「#LoveWithoutBorders」，自設廠房生產口罩，並在於18區37個指定社區中心設置自助口罩提取機。自助口罩提取計劃負責人蔡兆然表示，自取口罩提取機在5月25日正式啟用。

劏房戶一個口罩用5日

計劃共分兩階段進行，首階段會向使用17間非牟利機構服務的約1.2萬名人士分發，而第二階段除了會增加多9間機構，並即日起至5月22日接受合資格基層市民，包括現正領取綜援、全額在職家庭津貼、長者生活津貼及傷殘津貼的香港永久居民申請。

劏房戶May表示，早前口罩昂貴，無法負擔售價至逾300元一盒的口罩，為了節省開支於是重洗口罩，試過一個口罩重洗再用達五日，「洗完掛喺鐵閘晾乾。」她是今次計劃的受惠者之一，她會將口罩分給家中小朋友使用。

廠房日產量可達20萬個 中童口罩7月面世​

蔡兆然表示，現時廠房共有兩條生產線已經運作，稍後另外兩條也會加入生產，廠房的日產量會為20萬個口罩；中童口罩則會在約7月面世。

合作的機構香港基督教女青年會副總幹事李雯珊表示，女青在中西區、屯門區及深水埗區共派發1,800張領取卡，相信可以幫助有需要的人士。

持領取卡的受惠者，只需要用自助口罩提取機掃描卡上的二維碼，口罩便會自行跌到拿取口，而新世界發展亦會派出大使協助流程。